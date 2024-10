Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 13 lungo la Statale 129 nel territorio di Orotelli. Il bilancio è di due morti e un ferito.

A perdere la vita sono due giovani fratelli: Matteo di 16 e Francesco Pintor di 23 anni, nati a Ozieri, ma residenti a Nuoro.

Un terzo fratello di 20 anni, invece, è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro in condizioni apparentemente non gravi. Mentre le condizioni di un quarto passeggero della Ford Fiesta che si è schiantata contro un guardrail, un 23enne, non sarebbero preoccupanti.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Macomer e di Nuoro, i Vigili del fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Ottana e i sanitari del 118.

L'auto sulla quale viaggiavano quattro persone sarebbe andata a urtare violentemente contro il guardrail.

La quarta persona a bordo del mezzo non avrebbe riportato gravi traumi.

Le forze dell'ordine sul posto stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'impatto.