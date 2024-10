"Non ci posso ancora credere", "Buon viaggio dolce stella, brilla più che mai", "Riposa in pace angelo bello".

Sono solo alcuni dei commenti comparsi sui profili Facebook di Anna Maria Perra, 17 anni, Davide Giunchini, 26 anni, e Manuelina Olla, 21 anni, i tre giovani morti in un incidente stradale all'alba a Cagliari.

Frasi di amici, conoscenti parenti delle vittime di quel terribile incidente. "Andando al corso, vedo un incidente e ho pensato 'un incidente, nulla di che' - scrive un'amica di Manuelina Olla - questa notizia mi ha fatto gelare il sangue. Riposate in pace angeli".

Un altro ancora non riesce a capire cosa sia successo.

"Amore mio non voglio credere sia successo veramente - scrive - essere svegliato e sentirmi dire che non ci sei più mi ha fatto davvero troppo male. Eri una ragazza stupenda sempre allegra. Quest'anno abbiamo legato molto e proprio mi spezza il cuore sapere che non ci sei più. Riposa in pace angelo bello".

Identici e piene di amarezza le frasi pubblicate sul profilo Facebook di Davide Giunchini.

"Sarai sempre ricordato da me e da tutti i tuoi amici, ciao Davi", scrive un amico. Un altro ricorda i momenti trascorsi insieme. "Carissimo amico mio, quante notti passate a pescare e chiacchierare con te - scrive -. Ora non posso che dirti addio, mi dispiace tantissimo, ho il cuore a pezzi. Ogni qualvolta sarò davanti a delle belle onde un pensiero sarà sempre dedicato a te".