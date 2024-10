Tragedia all'alba sul viale Marconi, la strada che collega Cagliari a Quartu Sant'Elena.

Ci sono anche due ragazze minorenni fra i cinque giovani rimasti coinvolti stanotte in un incidente stradale alle porte di Cagliari, in viale Marconi, all'altezza di Is Pontis Paris.

Tre ragazzi, fra i quali una 17enne, sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano, una Volkswagen Golf, si e' ribaltata piu' volte per poi terminato la corsa sul guard rail.

I due feriti gravi sono ricoverati all'ospedale Brotzu e al Marino di Cagliari. Il primo, una ragazza di quindici anni, e' in coma. I rilievi dell'incidente, avvenuto attorno alle 4, sono stati effettuati dalla polizia municipale di Cagliari, che ha posto l'auto sotto sequestro. Sul posto ha operato anche una squadra dei vigili del fuoco.

Fra le vittime ci sono Davide Giunchini, 21 anni di Sinnai, Manuelina Olla, di Quartu Sant'Elena e un'amica che ancora non aveva compiuto 18 anni.