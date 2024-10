La provincia di Cagliari si risveglia tra l'incredulità e lo sconforto.

Ma è in tutta la Sardegna che è sceso un velo di tristezza per il tragico incidente avvenuto questa mattina intorno alle 4 in viale Marconi, all'altezza di Is Pontis paris: tre morti e due feriti gravi, di cui uno in coma.

La polizia municipale di Cagliari sta ancora lavorando nel tentativo di ricostruire la dinamica dell' incidente nel quale sono morti Anna Maria Perra, 17 anni di Quartu Sant'Elena, Davide Giunchini, 26 anni di Sinnai e la 21enne Manuelina Olla, anche lei quartese.

Ferito il conducente, un 26 enne di Maracalagonis, entrato in codice rosso in ospedale ma non in percolo di vita, e una ragazza di soli 14 anni, ricoverata in stato di coma.

Secondo una prima ricostruzione, la Volkswagen Golf a bordo della quale viaggiavano i giovani stava percorrendo viale Marconi in direzione di Quartu-Selargius.

All'altezza di Is Pontis Paris il conducente, per cause non accertate, ha perso il controllo del veicolo che a quanto pare andava a velocità sostenuta.

La vettura dopo una violenta sbandata ha urtato un palo. Nell'impatto ha perso il motore e poi si è ribaltata più volte. Una delle ragazze è stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo, forse non indossava la cintura, gli altri sono rimasti nell'abitacolo, non si sa quanti di loro avessero allacciato le cinture di sicurezza.

Il conducente è stato trasportato all'ospedale San Giovanni, mentre la 14enne al Brotzu. La Golf è stata sequestrata per i successivi accertamenti, il magistrato di turno ha disposto accertamenti sul giovane che era alla guida dell'auto per verificare se fosse sotto l'effetto di alcol o droghe.