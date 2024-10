Il sindaco di Quartu Stefano Delunas e tutta la Giunta comunale non parteciperanno oggi alla Sagra dell'Uva.

La decisione è stata presa in segno di rispetto e vicinanza verso le famiglie delle giovani vittime dell'incidente stradale accaduto nelle prime ore della mattina nell'incrocio di Is Pontis Paris.

"In una giornata così drammatica - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - il Primo Cittadino ritiene infatti opportuno esprimere in questo modo il proprio sostegno e la solidarietà della sua Giunta, in rappresentanza di tutta la comunità quartese, certo che il Comitato Stabile di Sant'Elena e gli agricoltori della Coldiretti, organizzatori e protagonisti dell'evento, capiranno e condivideranno la scelta.

"La vicenda odierna ci addolora fortemente, non solo come amministratori ovviamente, ma anche come uomini. Sarà un motivo in più per migliorare ulteriormente la sicurezza stradale anche nella nostra città, senza trascurare la necessità di lavorare sodo dal punto di vista della prevenzione", ha dichiarato Delunas.