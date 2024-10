La conferma arriva dal Comando di Polizia Municipale di Cagliari, che questa notte ha inviato sul posto, in via Torricelli a Cagliari, (intorno a mezzanotte), una pattuglia per i rilievi di legge.

Un 29enne, Giampiero Belfiori, in sella ad uno scooter, è morto mentre percorreva via Torricelli, in prossimità della curva di via Vesalio: con lui anche un amico, un 18enne, tuttora ricoverato in gravissime condizioni al Brotzu.

I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, purtroppo hanno constatato il decesso del ragazzo.

Il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto che ha urtato lo spartitraffico. I due sono stati sbalzati dal mezzo e dopo un volo di alcuni metri, sono finiti sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118 e della polizia municipale.

I medici hanno tentato di rianimare il 29enne, ma non c'è stato nulla da fare, il giovane è morto sul colpo. Il ragazzo di 18 anni è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Brotzu. La polizia municipale ha lavorato tutta la notte per ricostruire la dinamica della tragedia.

Si tratta del secondo incidente stradale mortale registrato a Cagliari in pochi giorni.