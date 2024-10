Orune è sotto choc per quanto accaduto questa mattina. Erano circa le 7,30 quando un giovane di 19 anni, Gianluca Monni, è stato ucciso da alcuni colpi di fucile alla testa in Corso Repubblica, nei pressi delle scuole del paese, mentre aspettava il bus per andare a scuola all'Istituto IPSIA si Nuoro.

Il giovane, che frequentava l'ultimo anno delle superiori e si preparava per l'esame di maturità, era incensurato e al momento è difficile avanzare ipotesi sull'origine del delitto. Sul posto stanno operando i carabinieri di Bitti e quelli del reparto operativo di Nuoro.

A sparere al giovane, davanti agli occhi increduli di altri studenti in attesa del pullman, sarebbero stati due uommini col volto coperto che sarebbero poi fuggiti a bordo di un auto. Proprio dalla testimonianza dei giovani orunesi i carabinieri sperano di ricavare elementi utili all'identificazione degli assassini.

Nel frattempo, all'Istituto IPSIA "Alessandro Volta" dove studiava il giovane sono state sospese le lezioni. "Gianluca era uno dei ragazzi più bravi della scuola" spiega un professore "una persona educata e perbene, era stato rappresentate d'istituto e nella sua carriera scolastica non era mai stato bocciato, siamo sconvolti."