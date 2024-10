Un turista torinese di 78 anni, Luigi Dentico, è morto ieri sera mentre faceva il bagno nella spiaggia di S'Archittu, sulla costa centro occidentale della Sardegna.

Il turista, ospite di amici nella borgata marina del comune di Cuglieri, è sceso in spiaggia per un bagno insieme alla moglie. Appena entrato in acqua si è sentito male.

E' stato soccorso immediatamente. In attesa dell'ambulanza del 118, allertata tramite la Capitaneria di Porto, gli è stato praticato anche un massaggio cardiaco, ma è stato tutto inutile. Il suo cuore ha cessato di battere prima che potesse intervenire l'elicottero dei Vigili del fuoco per trasportarlo in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cuglieri.