Ancora una tragedia del mare in Sardegna. Questo pomeriggio è annegato nelle acque antistanti la spiaggia di Sa Capanitza, a Budoni, Giandomenico Mazzoni, 47enne di Ovodda. L'uomo stava facendo il bagno quando ha avuto un malore.

Un bagnino si è accorto che il 47enne era stato inghiottito dalle onde e si è subito tuffato per soccorrerlo. E’ riuscito a trascinarlo fino a riva, iniziando a praticargli il massaggio cardiaco. Le operazioni di rianimazione sono proseguite per più di un'ora anche da parte del personale medico del 118, intervenuto assieme ai carabinieri. Purtroppo per l'uomo ogni tentativo è stato vano.

Sul posto i carabinieri della tenenza di Budoni per i rilievi di legge.