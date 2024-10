Una morte assurda, avvenuta a Selargius, in via Savio, nel cuore della notte. Angelo Campo, pensionato, di 64 anni, è deceduto in casa quasi certamente a causa delle esalazioni di monossido di carbonio: si sarebbe infatti addormentato con la sigaretta accesa.

Le fiamme poi hanno fatto il resto, bruciando le coperte e il materasso. Il poveretto è stato trovato dai Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme e dai Carabinieri della locale stazione: sul posto anche l'equipe del 118, che ha accertato il decesso dovuto proprio alle esalazioni del fumo, mentre è stata comunque disposta l'autopsia prima della restituzione del corpo ai familiari.