Lacrime a Sinnai per la morte di Tore Podda, 80enne, (nella foto), uomo molto conosciuto e stimato nella cittadina: era esponente del partito di Forza Italia e fondatore di un’autoscuola storica che opera nel centro abitato sinnaiese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Tore Podda, nella serata odierna, mentre si trovata in un terreno nella zona periferica di via Della Libertà, sarebbe stato colto da un malore fatale che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Podda, nel cercare di spegnere un incendio divampato nelle adiacenze al terreno, ha utilizzato un forcone, ma si è improvvisamente sentito male, accasciandosi a terra: i soccorritori del 118 (allertati da un familiare), hanno tentato invano di rianimarlo.