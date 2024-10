Dall’euforia di un Carnevale indescrivibile per bellezza e coinvolgimento, al silenzio muto e incredulo di un alba che si affaccia con i colori del buio, del dramma e di una morte che arriva per spegnere tutto.

Marco Podda, 36enne di Ollolai, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Palai che nel cuore della notte ha ribaltato la sua auto mentre viaggiava con Francesco Barone, ferito in maniera non grave e ricoverato nel presidio sanitario del San Francesco a Nuoro.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri, prontamente intervenuti sul luogo dell’accaduto, insieme al servizio del 118 che ha prestato i primi soccorsi.