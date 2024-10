Un uomo di mezza età di cui non si conoscono ancora le generalità è morto a fine mattinata per un malore, all'aeroporto di Alghero. L'uomo era ai gate in attesa di imbarcarsi sul volo per Bergamo, quando è stato colto da un attacco cardiaco.

Accanto a lui c'era un operatore del 118 non in servizio, che stava anche per salire sullo stesso aereo, e gli ha subito prestato soccorso. In suo aiuto sono accorsi altri medici che si trovano sul posto, e il personale dello scalo. Per 45 minuti i soccorritori hanno cercato di salvare la vita all'uomo, con un massaggio cardiaco, ma ogni tentativo è risultato inutile.