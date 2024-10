Tragica mattinata ad Ittiri, dove un giovane di 14 anni, Antonio Meloni, è stato investito ed ucciso da un bus dell'Arst attorno alle 7,30 di questa mattina davanti a decine di compagni e ragazzi che aspettavano alla fermata i pullman per recarsi a scuola.

Il giovane è morto poco dopo l'investimento per le gravi lesioni riportate.

Sul posto è intervenuta subito un'ambulanza del 118, inutili, però, i tentativi di rianimazione. La notizia si è diffusa immediatamente fra la popolazione della comunità ittirese sconvolta dalla drammatica notizia.

Il giovane, secondo il racconto di chi ha assistito alla scena, avrebbe affiancato assieme ad alcuni amici il mezzo ancora in movimento per assicurarsi un posto a sedere, finendo per essere investito mortalmente. Le ruote centrali dell'autobus lo hanno trascinato sotto schiacciandolo. Qualcuno ha provato a salvarlo tirandolo per lo zaino, ma è stato inutile.

Gli studenti raccontano che dall'inizio dell'anno scolastico i pullman viaggiano stracarichi di pendolari, tanti rimangono in piedi e per questo alcuni ragazzi corrono appresso ai mezzi di trasporto ancora in corsa per salire per primi e trovare un posto a bordo.

Antonio Meloni frequentava il Liceo Scientifico "Spano" di Sassari, il padre è il geometra del Comune.

Aggiornamento ore 11:30 del 10 gennaio 2024. A distanza di 7 anni dalla tragedia, l'autista è stato assolto dal Tribunale di Sassari.