Un uomo di circa 45 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Armungia: la sua auto è finita in una scarpata.

La dinamica della tragedia non è ancora stata chiarita, sul posto sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi.

La vettura condotta dal 45enne, mentre percorreva una strada che conduce in montagna, è finita fuori strada, in una scarpata. Non si conosce l'orario esatto in cui è avvenuto l'incidente, l'allarme è scattato solo dopo le 13 quando una persona si è accorta dell'auto e ha chiamato il 112.

Insieme ai carabinieri sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della vittima dall'abitacolo della vettura.