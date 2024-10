La città di Alghero è sotto shock per quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi.

Un pensionato di 71 anni, Domenico Nurra, algherese, stava facendo una passeggiata con la moglie quando si è appoggiato a un ringhiera della muraglia, vicino alla torre di San Giacomo, che si è staccata e l'uomo è caduto facendo un volo di una decina di metri.

Immediatamente è stato dato l'allarme ma il personale del 118 non ha potuto fare nulla: la vittima è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia municipale.

La zona dalla torre di Sulis sino a quella di San Giacomo è stata transennata.

Non è questo il primo incidente che capita per quelle transenne di ferro oramai deteriorate che andrebbero cambiate in tutti i luoghi in cui sono posizionate.