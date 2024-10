Un agricoltore di Aglientu, Giovanni Antonio Addis, di 56 anni, è morto nel tardo pomeriggio dopo essere rimasto schiacciato dal rimorchio del trattore su cui stava eseguendo dei lavori di manutenzione. L'incidente sul lavoro è avvenuto in località La Cascia, nelle campagne del paese gallurese.

Il trattore era fermo ma acceso e, per cause ancora da chiarire, si è mosso improvvisamente, schiacciando l'uomo che stava lavorando nella parte posteriore del mezzo per agganciare un decespugliatore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme con carabinieri e vigili del fuoco, ma per l'agricoltore non c'è stato nulla da fare.