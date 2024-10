Stavano tornando a casa Pier Felice Matta, 45 anni, e il figlio Davide, di 10, le vittime del terribile incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Villasor. La loro Golf si è scontrata con un Suv Nissan condotto da un uomo di 60 anni, di Villacidro, a bordo del quale viaggiava anche la moglie.

Lo scontro quasi frontale è avvenuto all'altezza del Consorzio di Bonifica Meridionale, lungo la provinciale 4. La Golf si stava dirigendo verso Villasor quando, dopo aver impostato una curva, il conducente, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura.

Dopo una violenta sbandata - almeno secondo una prima frammentaria ricostruzione - la vettura avrebbe invaso la carreggiata opposta mentre arrivava il Suv. L'impatto è stato violentissimo e inevitabile. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Sanluri, la polizia stradale e le ambulanze del 118. Purtroppo per padre e figlio non c'è stato nulla da fare: i due sono morti sul colpo.

Marito e moglie della seconda auto coinvolta sono stati invece trasportati all'ospedale di San Gavino, con un codice rosso: non sarebbero in pericolo di vita. La polstrada ha lavorato a lungo per ricostruire la dinamica esatta della tragedia.