Tragedia ieri pomeriggio a Villasimius, dove un turista di 42 anni, Luca Ratti, originario di Lecco, è morto dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nello specchio d'acqua antistante il Tanka Village.

L'uomo, che si trovava in vacanza in Sardegna insieme alla madre, appena entrato in acqua si sarebbe sentito male, perdendo i sensi. L'intervento di due bagnini è stato immediato. Lo hanno trascinato a riva e tentato a lungo di rianimarlo, procedure poi proseguite con l'arrivo del personale del 118.

Ma nonostante tutti i tentativi, per il turista non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di San Vito e gli uomini del distaccamento della Capitaneria di porto di Villasimius.