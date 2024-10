Una turista di circa 80 anni è morta nella tarda mattinata nello specchio d'acqua antistante un noto hotel di Villasimius.

La donna, in vacanza in Sardegna, si è tuffata in mare, ma poco dopo è stata colta da un malore. In acqua si sono subito tuffati i bagnini delle strutture alberghiere che hanno portato a riva l'anziana, che aveva già perso i sensi.

Prima i bagnini e poi il personale medico del 118 ha effettuato a lungo le manovre di rianimazione. Sul posto è stato anche richiesto l'intervento di un elicottero. Ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare.

La Capitaneria di Porto di Villasimius, intervenuta sul posto, sta lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia.