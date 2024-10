Tragedia a Villasimius. Nella spiaggia di Porto Giunco, un uomo di 41 anni è morto nella tarda mattinata. Si chiamava Marcello Floris e viveva a Nuraminis.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava facendo una passeggiata sugli scogli con il fratello quando si è sentito male ed è caduto in mare.

Il 41enne è stato soccorso da un’imbarcazione che trasporta turisti per le gite in mare. Floris è stato portato poi a riva, ma per lui non c’è stato nulla da fare.