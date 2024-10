All'indomani della morte di Leonardo Ortu, il paese di Uri si sveglia attonito e sconvolto dalla triste notizia arrivata intorno alle 13:30 di ieri.

Secondo una prima ipotesi, il 41enne è morto dopo essere caduto in un dirupo nelle campagne del centro della provincia di Sassari, mentre stava effettuando dei lavori di falciatura in un terreno. Inutili i soccorsi del personale medico del 118. I Carabinieri che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente.

Leonardo Ortu era un agronomo, padre di famiglia e componente del Coro di Uri. E proprio i suoi amici, sulla pagina Facebook dello stesso Coro, lo hanno salutato con queste parole.

“Abbiamo aspettato un pò a scrivere queste parole.

Perché non è facile.

Perchè è dannatamente difficile dire addio a un amico.

Perchè non è facile scrivere con le lacrime agli occhi mentre davanti a te passano le immagini degli anni passati insieme a ridere, a scherzare e a goderci la vita che questa maledetta giornata ti ha voluto strappare via.

Non è affatto facile dirti addio senza nemmeno esserci salutati, abbracciati o presi in giro, come tante volte abbiamo fatto per vederti sorridere.

Non è giusto. Non è giusto che il destino abbia voluto portarti via dalla tua Elena, da Alessandro, da Angelica, e dalla piccola Anita.

Leo già ci manchi e nel tuo ricordo ci uniamo e ci stringiamo forte a tutti i tuoi cari.

Ma sarà dura.

Sarà dura vedere quel posto vuoto accanto, e pensare che non potrai più brindare con noi alla vita.

Sarà dura quando toccherà a te, ma la tua voce non la potremmo più sentire.

Ciao Leo.

Ci piacerebbe che questo giorno non fosse mai nato, che questa notizia non ci fosse mai arrivata, che la tristezza andasse via dai nostri cuori, ma sappiamo che ci vorrà tempo.

E ora canta con noi da Lassù.

Canta, non timas, canta amicu caru, ca juches cosas bellas in su coro.”

Foto copertina tratta da Fb Coro di Uri