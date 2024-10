Un pensionato di 77 anni, Mario Mulas, è morto nell'incendio della sua casa a Sorso, in provincia di Sassari, scoppiato intorno alle 5 della mattina di oggi, lunedì 11 dicembre.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Vigili e militari stanno indagando per scoprire le cause del rogo che ha interessato la palazzina due piani in via Tuveri, dove viveva il pensionato.

Al momento l'ipotesi più probabile è quella di un corto circuito partito da una presa elettrica che si trova in una stanza al piano terra, e che avrebbe innescato l'incendio, mentre il 77enne dormiva al piano superiore.

Mulas è stato ritrovato semicarbonizzato vicino alle scale, sarebbe stato travolto dalle fiamme mentre tentava di mettersi in salvo.