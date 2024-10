Stavano facendo rientro a casa quando, quella che doveva essere una serata apparentemente tranquilla trascorsa tra amici, si è trasformata in una tragedia.

Cinque ragazzi, tutti di Barrali, viaggiavano a bordo di un’Audi A3. Stavano percorrendo la Via Carlo Sanna a Senorbì quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono andati a schiantarsi contro una Lancia Y.

L’impatto è stato violentissimo. Un 39enne, maresciallo dell'Aeronautica militare in servizio a Perdasdefogu, ha perso la vita. Cinque i feriti, alcuni in modo grave.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è intervenuto il personale medico dell’ambulanza Emergency Sardegna, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.