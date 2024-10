Drammatico incidente stradale ieri sera a Sassari, in via Ruffini. Un ventiseienne, proveniente da un paese dell'hinterland e di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morto in seguito all'assurdo incidente avuto in sella a una moto da cross che stava provando e che intendeva acquistare.

Il giovane non si è accorto della presenza di un gradino che gli ha fatto perdere il controllo della moto, che ha impennato e l'ha fatto sbattere con la testa contro la volta. Il colpo, purtroppo, gli è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti la Polizia e il 118.