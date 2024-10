La tragedia si è consumata ieri sera a Sant’Andrea Frius. Erano da poco trascorse le 21 quando un ragazzino di 14 anni, Simone Casu, è stato travolto da un’auto mentre camminava sul bordo della strada.

L’impatto è stato terribile. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Senorbì che hanno tentato in ogni modo di salvare la vita al 14enne, ma non c’è stato nulla da fare. Simone Casu ha riportato una frattura della base cranica.

I carabinieri della Stazione di Sant’Andrea Frius, al termine degli accertamenti di legge, hanno tratto in arresto Simone Melis, 45enne di Silius, con l’accusa di omicidio stradale.





Secondo la dinamica, appurata dai militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova, che hanno effettuato i rilievi, la Fiat Bravo condotta da Simone Melis, era lanciata a velocità non commisurata ai limiti e alle condizioni della strada. Per questo motivo il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che dopo aver sbandato, proprio nel centro abitato di Sant’Andrea Frius, è poi carambolato sul ragazzo che camminava sul bordo della strada.



Intanto, mentre l'automobilista è piantonato in ospedale a Cagliari, sono in corso gli accertamenti per stabilire l'eventuale presenza, a seguito di assunzione da parte del conducente della Fiat Bravo, di sostanze pregiudizievoli per la sua idoneità psicofisica al momento dell’incidente.