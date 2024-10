E’ morto questa mattina cadendo da una scala senza parapetto interna all'abitazione che aveva acquistato solo tre mesi fa a San Vero Milis.

Per Franco Siuccu, 52 anni, ex emigrato in Piemonte non c’è stato nulla da fare.

Il fatto è avvenuto verso le 9. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma per l'uomo, che secondo una prima ricostruzione ha battuto la testa nella caduta, è stato tutto inutile. Siccu era appena andato in pensione: viveva a Pinerolo con i due figli e la moglie, che era rimasta in Piemonte per motivi di lavoro.