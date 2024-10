I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cagliari presso il quartiere di Pirri, in via Duca di Genova, per un incendio che è divampato in un appartamento.

Gli operatori si sono addentrati nella struttura per spegnere le fiamme dove è stato rinvenuto il corpo di un uomo purtroppo privo di vita.

Spente le fiamme, sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Sul posto presenti anche il personale medico sanitario inviato dal 118 e i Carabinieri della Stazione di Cagliari.