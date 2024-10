Due coniugi ieri sono stati travolti da un’auto mentre passeggiavano in via del Mare a Orosei.

L’uomo, Gavino Porcu, 75 anni di Lula, ex geometra comunale, muore sul colpo, mentre la moglie, Maria Teresa Rosu, 61 anni, nata a Orosei, bibliotecaria di Lula, è in gravi condizioni, ricoverata all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Alla guida della vettura c’era Mario Sale, 46enne di Galtellì, denunciato per omicidio colposo. Non si conoscono le ragioni per le quali il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo: forse a causa di un malore.

Dopo aver travolto i coniugi, Sale è andato a finire anche su 5 vetture parcheggiate.