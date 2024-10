Ha accusato un malore mentre era in acqua davanti alla spiaggia di Osala a Orosei ed è morta nonostante l'intervento del personale del 118 che ha cercato di tenerla in vita.

La vittima è una donna cinquantenne di Olzai, Ornella Puddu, che nel pomeriggio ha deciso di fare un bagno ed è entrata in acqua.

Poco dopo il malore e la richiesta di soccorso lanciata da alcune persone che si sono rese conto di quanto accadeva.

Sul luogo è intervenuto il personale medico ed i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per capire se la donna sia morta per annegamento o per altre cause.