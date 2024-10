La tragedia si è consumata intorno a mezzogiorno quando un bambino di 7 anni, mentre giocava nella piscina di un hotel di Orosei, in via Lungomare, per cause ancora in corso di accertamento è annegato.

Da quanto si apprende il piccolo Richard Mulas, il padre è di Irgoli e la madre dell'Equador, avrebbe infilato la mano in uno dei bocchettoni per il ricircolo dell'acqua della piscina e sarebbe rimasto incastrato.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme, ma nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118 per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.