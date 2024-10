Marito e moglie sono stati trovati morti questa sera dopo le 20 ad Oliena (Nuoro), uccisi con alcuni colpi di armi da fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, Alessandro Mula, 40 anni dipendente di una ditta che lavora per l'ospedale San Francesco, ha ucciso la compagna, Sara Coinu, 36enne commerciante, con un colpo di pistola. Con la stessa arma si è poi tolto la vita.

La tragedia è avvenuta nell’abitazione dei coniugi, in via Francesco Ciusa.

La coppia ha un figlio di 10 anni, che però non era in casa, in quanto si trovava dai nonni, dove aveva anche passato la notte.

Sul posto Carabinieri e Polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.