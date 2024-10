Il suo cuore ha ceduto non appena ha visto il corpo della madre privo di vita. Rientrato dal lavoro perché allertato sul peggioramento delle condizioni di salute dell’amata mamma, è morto davanti ai fratelli. “Tenetemi forte, mi sto sentendo male”, ha detto prima di accasciarsi su una sedia.

La tragedia è avvenuta ieri a Nuoro e a raccontare questa dolorosa storia è La Nuova Sardegna.

Un dolore troppo grande per Mario Paniziutti, 56 anni, dipendente di un negozio di elettrodomestici nel centro commerciale di Biscollai.

La madre, Maria Barone, vedova di 94 anni, era stata dimessa dall’ospedale di Nuoro ieri mattina, dove era ricoverata perché aveva contratto il coronavirus. Una volta negativizzata è stata rilasciata, ma il suo fisico, evidentemente provato dalla malattia, non ha più retto.

Mario non ha fatto in tempo a salutare la sua dolce mamma e quando è arrivato nell’appartamento di via Aosta non ha retto alla perdita della madre: sono morti a un quarto d’ora di distanza l’una dall’altro.