Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, un'anziana, per cause in corso di accertamento, è caduta dal balcone della propria abitazione ed è morta sul colpo.

La tragedia si è verificata in via Fiume. A trovare la signora priva di vita sono stati i familiari.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e la polizia.