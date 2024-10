Tragedia del mare tra Masua e Cala Domestica. Un sub di Iglesias, Alberto Palcick, è annegato oggi, 23 giugno, dopo essersi immerso in acqua in mattinata per pescare. La vittima era un pensionato 64enne di Iglesias residente a Nebida.

Il sub si era allontanato a bordo della sua piccola barca in vetroresina, diretto verso l’insenatura di Canal Grande.

Dopo l’allarme lanciato in tarda mattina dai parenti che non lo vedevano rientrare, sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera. Sul posto anche un elicottero della polizia. Le forze dell’ordine hanno ritrovato il cadavere in fondo al mare attorno alle 17 e lo hanno trasportato al porto di Portoscuso. Nel pomeriggio era stata rinvenuta la sua attrezzatura.