Una tragedia si è consumata questa notte a Macomer, dove una ragazza è stata stata travolta da un'auto e uccisa. Si tratta di una giovane di 24 anni, originaria dell'Est Europa.

Intorno all'una la giovane transitava in via Pietro Nenni, poco distante dal Commissariato, quando improvvisamente è stata travolta da un Suv che sfrecciava nella via centrale della cittadina del Marghine.

L'autista si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Attivissime da subito le indagini degli agenti del Commissariato di Macomer, diretti dal dirigente Michele Chessa, che stanno acquisendo le riprese di tutte le telecamere di videosorveglianza del paese e sentendo testimoni.

Gli inquirenti cercano di capire se si sia trattato di un incidente o di un investimento volontario da parte del conducente dell'auto, che poi è fuggito senza prestare soccorso alla vittima. Sul posto la Polizia stradale anche con il supporto degli agenti della Squadra Mobile di Nuoro. La giovane è stata soccorsa dai medici del 118 che hanno provato a rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare.