Il cadavere di una donna di 70 anni di Loculi, centro della provincia di Nuoro, è stato recuperato da una squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola nella tarda serata di oggi.

La vittima, per cause in corso di accertamento, è caduta in un pozzo in località "Sa pauledda”, situato nel suo terreno agricolo.

A dare l'allarme è stato il nipote di 20 anni.

I Vigili intervenuti hanno recuperato il corpo della povera donna consegnandolo alle Forze dell'ordine per gli accertamenti di Legge.

Sul luogo i Carabinieri della Stazione di Galtellì e della Squadriglia di Iloghe e il personale sanitario del 118.