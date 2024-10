Si chiamava Raffaele Esposito il ragazzo di 21 anni che questo pomeriggio era alla guida della Ford Fiesta che intorno alle 14, a Lanusei, nella circonvallazione sud, è andata a schiantarsi violentemente contro un palo dell’illuminazione.

Per il giovane il terribile impatto è stato fatale. A nulla sono serviti i soccorsi. Raffaele è morto a causa di un tragico destino in un giorno di marzo che ha spento per sempre i suoi sogni di vita.

Il 21enne era il figlio di un carabiniere in servizio nella Compagnia di Lanusei nonché presidente dell’A.V.L., l’associazione volontari Lanusei. La notizia si è diffusa in poco tempo nel centro ogliastrino trasferendo un sentimento di profonda tristezza.

Con Raffaele, a bordo della Ford Fiesta, viaggiava anche un altro ragazzo, Mattia Mulas, di 20 anni che è rimasto ferito ed è stato trasportato immediatamente in ospedale non in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, gli agenti del commissariato di Lanusei, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale medico del 118.

Photo Credit SARDEGNA LIVE