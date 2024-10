Tragedia questo pomeriggio nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di Kal'e Moru, nel Comune di Quartu Sant'Elena, dove è morto un pescatore subacqueo di 30 anni.

A dare l'allarme è stato un bagnante, che ha visto il corpo del sub a circa 40 metri dalla riva.

Si è subito tuffato per soccorrerlo, trascinandolo a riva. Mentre attendeva l'arrivo del 118 ha tentato di rianimarlo, procedura poi proseguita a lungo dai medici. Purtroppo per il sub non c'è stato nulla da fare. Probabilmente il giovane ha avuto un malore durante l'immersione e non è riuscito a ritornare a riva. Al momento non è stato possibile identificarlo.

Chiunque abbia informazioni su un sub di circa 30 anni impegnato in un'immersione nella zona di Kal'e Moru può contattare il Commissariato di Quartu o la Polizia.