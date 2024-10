“La Presidenza, la Giunta e tutta la neoeletta Consulta Provinciale Studentesca Sassari si stringono con grande cordoglio alla famiglia di Antonio Meloni tragicamente scomparso ieri a Ittiri mentre andava a scuola, come ognuno di noi fa tutte le mattine. La Consulta Provinciale scrive questo comunicato non solo per rivolgere la propria calorosa vicinanza ai familiari e agli amici di Antonio in questo tragico momento, ma anche e soprattutto per farsi portavoce, come le compete per ruolo, di tutti gli studenti del Nord Sardegna che rappresenta”.

“Dall’anno scorso, attraverso commissioni ad hoc – spiega Luca Babudieri, presidente della Consulta provinciale Sassari - abbiamo provveduto a denunciare le situazioni gravemente deficitarie del trasporto pubblico che ogni giorno gli studenti, della nostra zona di competenza, il Nord Sardegna, sono costretti ad affrontare durante gli spostamenti per raggiungere le loro scuole. La CPS di Sassari, preso atto dell’ennesima tragedia che ha scosso l’intera comunità scolastica, sente l’esigenza e la responsabilità di dover sollecitare le istituzioni competenti a impugnare la causa e a rispondere adeguatamente con solerti interventi”.

“Altresì invitiamo ogni studente delle scuole superiori a contattare i rappresentanti CPS della propria scuola, per creare una rete di comunicazione esplicitando tutti i disagi legati ai trasporti pubblici che è costretto a subire. Nell’assemblea che si terrà nei primi giorni di dicembre avremo cura di fare una sapiente sintesi di queste richieste/proposte e di portare la volontà degli studenti direttamente alle istituzioni competenti”.