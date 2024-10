Un operaio di 56 anni è morto stamani a Guspini, in un cantiere edile, in via Montale, a fianco del Poliambulatorio della Asl.

L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, era su un'impalcatura, ma non è chiaro se sia caduto o abbia avuto un malore.

Sul posto ci sono i carabinieri della Stazione di Guspini e il personale dello Spresal Asl di Sanlusi che stanno verificando la dinamica dell'incidente. L'uomo lavorava per una ditta di Ussana.