Tragedia in mare a Golfo Aranci: un turista milanese è morto annegato, probabilmente per infarto, mentre faceva snorkeling.

Evaldo Bianchi, 72 anni, ieri mattina è uscito presto per una gita in gommone in compagnia della moglie e di amici.

Alle 14 il gruppo si fermato per un pranzo al sacco a Cala Moresca, prima di mangiare l'uomo si è tuffato per un ultimo bagno, ma poco dopo il suo corpo è stato visto affiorare.?

L'uomo è stato riportato sul suo gommone, gli amici hanno subito chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dei medici il 72enne era già morto.