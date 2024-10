Una manovra di retromarcia con l'auto, poi la tragedia: una donna ultrasettantenne, Filomena Pes, è morta oggi pomeriggio all'ospedale di Nuoro dopo un incidente la cui dinamica è ancora tutta da chiarire.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata urtata dalla macchina del marito, Antonio Tiscali, ex geometra del comune di Bidonì, mentre era impegnato in una retromarcia davanti all'abitazione della coppia, in via Sicilia a Ghilarza.

Non si esclude, però, che la vittima possa essere caduta da sola: le sue condizioni di salute infatti non erano buone. E' certo, comunque, che la donna sia stata investita dall'auto guidata dal marito.

All'arrivo dei soccorritori è apparsa subito grave: trasportata all'ospedale San Francesco di Nuoro, è morta poco dopo il ricovero. Sul fatto indagano i carabinieri di Ghilarza.