Tragedia a Galtellì, dove nel pomeriggio di oggi, 8 gennaio, un ragazzino di 14 anni è rimasto ucciso da un colpo di fucile da caccia.

La vittima, secondo le prime ricostruzioni, si trovava in casa con le due sorelle e stava maneggiando l'arma di proprietà del padre, il 47enne sindaco del paese Giovanni Santo Porcu, quando ha esploso accidentalmente un colpo che gli è stato fatale.

I familiari, che si trovavano in casa, hanno subito allertato i soccorsi ma per il giovane, raggiunto da una fucilata alla testa, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della Stazione di Galtellì e del Comando provinciale di Nuoro stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio l'accaduto.