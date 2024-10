Tragedia questa mattina, poco prima delle 9, a Gairo, in provincia di Nuoro, dove un pensionato di 72 anni, Bruno Scattu, è rimasto schiacciato da un cancello in via Preda Longa.

Il personale medico del 118, giunto sul posto con un'ambulanza, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Fatale un trauma cranico, causato dal cancello scorrevole.

Da Cagliari era anche decollato un elicottero dell'Areus, con i medici del 118 a bordo, che dopo la notizia del decesso è tornato alla base. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, ora al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente.