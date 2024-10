È stata schiacciata da centinaia di cartoni per pizze caduti da uno scaffale la bambina di poco meno di due anni morta all'interno del centro ingrosso Metro, nella zona industriale di Elmas, a pochi chilometri da Cagliari. Da quanto si è appreso la piccola era seduta su un passeggino spinto dai genitori.

Accanto a lei il padre e la madre. Mentre si trovavano in una delle corsie del supermercato, il sostegno di uno scaffale si è rotto improvvisamente e la merce è caduta travolgendo il passeggino con la bambina. I genitori che si trovavano accanto non hanno potuto fare nulla.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo di un'ambulanza del 118 e dei carabinieri, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

La madre della bambina si è sentita male ed è stata affidata alle cure dei medici del 118.