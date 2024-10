Un 60enne di Siurgus Donigala, Alfio Boi, ha perso la vita ieri notte sulla statale 130, all’altezza di Bricoman.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo stava attraversando la strada, dal centro abitato verso il negozio, quando, dopo essere stato evitato da una prima auto, è stato travolto da un’altra vettura. La vittima è stata scaraventata nella corsia opposta.

L'automobilista si è subito fermato per soccorrerlo, sul posto i soccorsi sono stati immediati, ma per il 60enne non c'è stato nulla da fare.