Nel tardo pomeriggio di oggi un uomo di 70 anni di Dorgali è morto schiacciato dal trattore sul quale lavorava.

L’incidente è accaduto in località “Logheri”, intorno alle ore 18.

Il pensionato stava arando un terreno quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i militari della locale stazione, il personale sanitario del 118 e i Vigili del fuco di Nuoro che hanno provveduto a estrarre la l’uomo da sotto il vincolo.

A trovare la vittima ormai priva di vita è stato il fratello che lo stava cercando dal primo pomeriggio.