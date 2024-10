Incidente mortale questa sera a Decimoputzu, dove ha perso la vita un ragazzo di 23 anni, Mirko Pintus, del posto, mentre un suo coetaneo è rimasto ferito. E' successo sulla strada che collega Decimoputzu a Villacidro.

La Renault Clio condotta dal 23enne, per cause non ancora accertate, è uscita fuori strada, ribaltandosi più volte: gli occupanti sono stati in parte sbalzati all'esterno del veicolo. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo di un'ambulanza del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Purtroppo per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il passeggero invece è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari: le sue condizioni non sarebbero gravi. I carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta e le cause dell'incidente e stabilirne le cause. Richiesti gli esami tossicologici e alcolemici sulla vittima e il ferito.