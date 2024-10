Una donna e' morta questa notte nell'incendio della sua abitazione a Carbonia, nella localita' "Medadeddu".

Annamaria Merola, di 58 anni, non e' riuscita a sfuggire alle fiamme, scoppiate attorno alle 4.30, a causa di problemi di deambulazione per una recente frattura a una gamba. Il rogo, in base ai primi accertamenti, e' scoppiato a causa del corto circuito di un condizionatore.

Nell'appartamento, in una palazzina di due piani, c'erano anche il marito della donna e i due figli con le fidanzate. Solo le due ragazze hanno accusato malori e sono state accompagnate al pronto soccorso così come uno dei vigili del fuoco intervenuti sul posto che e' rimasto leggermente intossicato al fumo.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Carbonia.